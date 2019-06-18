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رئيس جامعة دمياط يستقبل نائب الملحق الثقافى الليبى لبحث سبل التعاون

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:03 م
رئيس جامعة دمياط يستقبل نائب الملحق الثقافى الليبى لبحث سبل التعاون رئيس جامعة دمياط يستقبل نائب الملحق الثقافى الليبى لبحث سبل التعاون
دمياط معتز الشربينى

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استقبل الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور إدريس الجازوى نائب الملحق الثقافى الليبى، و دكتور على عبد الله الفننى مندوب إتحاد الطلاب الليبى، وإبراهيم موسى الرز المستشار المالى بالسفارة الليبية، بحضور الدكتور محمد البهنساوي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، لبحث تدعيم وتوثيق التعامل بين السفارة الليبية والجامعة.
 
ومن جانبه، تقدم نائب الملحق الثقافي، بكل الشكر للجامعة علي حسن التعامل، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلاب أثناء الدراسة.
 
من ناحية أخرى، تابع رئيس الجامعة عملية توصيل خطوط المياة والصرف الصحي وخطوط الكهرباء، التي تقوم بتغذية مبني المعامل المركزى بحرم الجامعة الجديد، كي يدخل المبني ضمن العملية التعليمية، وتابع أعمال التشطيبات بالمرحلة الثانية، ووجه بسرعة نهو تلك الأعمال خلال الفترة الصيفية لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. 
 
 

محافظه دمياط

جامعه دمياط

الملحق الثقافى الليبى

السفاره الليبيه

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