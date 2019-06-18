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رئيس جامعة بنى سويف: تركيب خط فايبر بالمدن الجامعية طلبة وطالبات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:03 م
رئيس جامعة بنى سويف: تركيب خط فايبر بالمدن الجامعية طلبة وطالبات اجتماع رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، خلال ترأسه لاجتماع لجنة المنشآت الجلسة رقم (81)، صباح اليوم، عن تركيب خط فايبر بالمدن الجامعية طلبة وطالبات، بحضور نواب رئيس الجامعة، وبعض عمداء الكليات، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة. 

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللجنة ناقشت أيضا العديد من الموضوعات منها تنفيذ الصيانة اللازمة بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، وبعض مبانى المدن الجامعية، ومشروعات بعض الكليات والتى تتمثل فى رفع كفاءة كلية الحقوق، ومبنى كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وكلية التربية قسم تعليم أساسي، مضيفا من جانبه، مناقشة متطلبات الأستوديهات الإذاعية والتليفزيونية بكلية الإعلام، واستكمال مدرجات وورش ومعامل كلية الهندسة ورى حدائقها باستخدام بئر المياةالجوفي


بنى سويف

جامعة بنى سويف

المدن الجامعية

تركيب خط فايبر بالمدن الجامعية

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