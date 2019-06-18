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رئيس جامعة القناة يقرر توسعة مداخل الجامعة وتجهيز مركز تنمية الموارد البشرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:49 م
رئيس جامعة القناة يقرر توسعة مداخل الجامعة وتجهيز مركز تنمية الموارد البشرية جانب من الجولة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس،الإنتهاء من التجهيزات الخاصة بمركز تنمية الموارد البشرية، جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لمدخل بوابه 2 أمام كلية التمريض، يرافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة.
 
وقرر رئيس الجامعة أثناء الجولة، توسيع مدخل البوابة وإعادة تصميمه، للتيسير على طلاب كليات التمريض، الصيدلة، طب الأسنان، تربيه، آداب، بحيث يتضمن ممشى للطلاب مزود بمظلات، وذلك بدءاً من بوابه الدخول وصولاً إلي كليات التربية والآداب، كما سيتم توسيع مدخل بوابة الخروج ليستوعب عدد أكبر من السيارات .
 
كما قام رئيس الجامعة، بتفقد مبنى المعامل "ب" بدء من مركز تنميه الموارد البشرية، حيث رافقه الدكتور محمد شقيدف مدير المركز، وذلك للوقوف على آخر إستعدادت المركز والتجهيزات النهائية، حيث يضم المركز 8 قاعات سعه القاعة 30 متدرب، كما تم تخصيص مكتب لهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" بالطابق الأول علوى، وتخصيص الطابق الرابع علوى لمعامل إختبارات التصحيح الإلكترونى على مستوى الجامعة.
 
 
 

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جامعه قناه السويس

جامعه القناه

كليه الصيدله

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