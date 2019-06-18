رئيس بيلاروسيا: مصر من أهم الشركاء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. فيديو

كتب سمير حسنى

أكد ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، أن مصر من أهم الشركاء فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى التقدم الذى شهدته مصر على كافة الأصعدة سواء المجال السياسى أو الاقتصادى.

وقال رئيس بيلاروسيا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الرئاسة البيلاروسى، اليوم، الثلاثاء، إن العلاقات بين البلدين تقوم الاحترام والثقة المتبادلة ودون أى شروط مسبقة، مشددا على أن بلاده ستعمل جاهدة فى تنفيذ جميع الاتفاقيات مع الجانب المصرى.

وأشار "لوكاشينكو"، إلى زيادة تضاعف حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" ما زالت هناك فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجارى"، وتطوير المشروعات التكنولوجية المتقدمة لبيلاروسيا فى مصر".

وأعلن رئيس بيلاروسيا عن تأييد بلاده المقترح المصرى الرامى لتوقيع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية فى مصر.