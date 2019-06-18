رئيس اللجنة العقارية السعودية: العاصمة الإدارية إنجاز وفخر للعرب

كتب هانى الحوتى

التقى وفد اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية، والذى تستضيفه جمعية رجال الأعمال المصريين ويترأسه حمد بن علي الشويعر، بمسئولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وأكثر من 50 مستثمر ومطور عقاري وشركات عقارية سعودية.

وأشاد وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بحجم الإنجازات التي شهدها الوفد السعودي في زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الوفد السعودي ورئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي حمد بن علي الشويعر، إن مشروع العاصمة الجديدة أحد أهم المشاريع القومية في مصر والوطن العربي وهو انجاز وفخر للعرب جميعا.

وأكد "الشويعر"، على حرص المملكة العرببة السعودية علي تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الوفد السعودي يتطلع للاستثمار في مصر وإقامة شراكات وتعاون مع الجانب المصري بالمشاريع العقارية والسياحية وغيرها.

ومن جانبها أكدت وزارة الاستثمار، أن مصر مرت بالعديد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات العربية وخاصة الاستثمار السعودي.

ونقلت الوزارة تحية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للوفد السعودي، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت خلال السنوات الماضية علي تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال تهيئة مناخ الأعمال في مصر بالاضافة إلى منح تيسيرات وحوافز للمستثمرين بجانب تبسيط وسرعة إنهاء الإجراءات وتأسيس الشركات من خلال تطوير خدمات مراكز المستثمرين الجديدة.

ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين مرحب بهم في مصر، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات السعودية بمصر 27 مليار دولار .

وأكد "فوزي" أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجديدة لقوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية وتطوير خدمات مراكز المستثمرين خاصة في تاسيس الشركات وحجز الفرص الاستثمارية الكترونيا بجانب اتاحة الدولة للاراضي للقطاع الخاص والمستثمرين بمختلف المحافظات.

وعرض مسئولو هيئة الإستثمار للوفد السعودي فرص الاستثمار في العديدة من المجالات الاقتصادية بمختلف المحافظات المتوفرة علي الخريطة الاستثمارية من اهمها الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة الجلالة في المجال العقاري والفندقي وادارة المرافق ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة الاثاث بدمياط والاسكندرية خاصة الأراضي الصناعية المتاحة علي الخريطة الاستثمارية بمدينة برج العرب بجانب مشاريع متنوعة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة ضمن المشروع القومي "المليون ونصف فدان" ومشاريع التصنيع من أجل التصدير بنظام المناطق الحرة.

كما عرض مسئولو الهيئة، الخدمات المتطورة لمراكز خدمات المستثمرين الجديدة والتي تتاح لأول جهة حكومية خدمات التوقيع الألكتروني والدفع الإلكتروني وتأسيس الشركات أون لاين بجانب إصدار أول مستند رسمي إلكتروني له حجة قانونية للمستثمر المصري والأجنبي.

كما استعرض ممثلي الهيئة حوافز الاستثمار بقانون 72 وفي مقدمتها رد 50% للمستثمر من القيمة الاستثمارية علي هيئة خصم من صافي أرباح الخاضعة للضريبة علي مدي 6 سنوات وذلك في المناطق الاستثمار الاكثر احتياجا علي الخريطة بينما يتم خصم 30% في جميع المشاريع بمختلف المحافظات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التكنولوجيا و الصناعات الغذائية وغيرها.

وردا علي أسئلة وفد اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية حول امكانية تحويل الأرباح ورأسمال الشركات أفاد مسئولو الهيئة أن قانون 72 نص لأول مرة علي حرية حركة انتقال الأموال والأرباح وكذلك تحويل رأس المال من والي مصر.