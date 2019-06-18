رئيس التمثيل التجارى يدعو الشركات الاستونية للتوسع الاستثمارى فى مصر

كتب – إسلام سعيد

عقد أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى، سلسلة اجتماعات مهمة فى اليوم الاول، لزيارته لعدد من دول البلطيق، والتى بدأت بزيارة إلى دولة استونيا، حيث التقى مع Taavi Aas ،وزير الاقتصاد الاستونى، ودعاهم لزيارة مصر للتعرف عن كثب على التطورات الاقتصادية الناتجه عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأ عام 2016 ، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى في مصر بدأ يحقق النتائج المرجوة منه، بشهادة كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

كما التقى رئيس التمثيل التجارى مع Mait Palts ، مدير عام غرف التجارة والصناعة و Toomas Meltsas، نائب مدير تطوير الاعمال الدولية في هيئة الاستثمار الاستونية، و Erki Savissar رئيس جمعية الصداقة المصرية الاستونية والنائب بالبرلمان الاستوني.

وأوضح رئيس التمثيل التجارى، خلال هذه الاجتماعات، أن مصر تتابع باهتمام التقدم التكنولوجى، لاستونيا وكذا تقدم مؤشراتها الاقتصادية، داعيا الشركات الاستونية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات للتوجه نحو مصر والاستفاده من مناخ الأعمال المصري الجاذب للاستثمار.

وأضاف أن مصر تتمتع بأفضليات تجارية مع اكثر من 68 دولة حول العالم من خلال اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع دول القارة الأفريقية والدول العربية، وبالتالي توفر هذه الاتفاقيات سوق كبير امام الشركات الاستونية لتصريف منتجاتها.

تأتى هذه الزيارة فى إطار متابعة اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كيرستي كاليوليد، رئيسة استونيا اثناء زيارته لالمانيا فبراير الماضي، حيث اتفق الرئيسان على تكثيف التعاون خاصة في مجالات الحوكمة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات النقل والشحن البحرى والخدمات اللوجستية.