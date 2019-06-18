رئيس البرلمان الليبى: قادة الجماعات الإرهابية فى طرابلس مقيمون بتركيا.. فيديو

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، أنه لا بد من توزيع حصيلة أموال النفط على الشعب الليبى ولا يذهب للإرهابيين، مشيراً إلى أن غسان سلامة المبعوث الأممى لم يقدم شيئاً فيما يخص الحفاظ على أموال الشعب الليبى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E'، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن غسان سلامة يجتمع مع فايز السراج كثيراً ولم يجتمع مع مجلس النواب إلا مرات قليلة، وموضحاً أنه كان يجب على المجتمع الدولى أن يدعم الشرعية بكل وضوح وصراحة، وأى منقلب على الشرعية لا بد من الوقوف ضده، مردفاً:"نحن دولة ولدينا دستور".

وأشار "صالح"، إلى أن هناك دعما تركيا للإرهابيين فى طرابلس، قائلاً: "كل الناس شاهدوا هذه المدرعات والأسلحة التى تصل إلى طرابلس المرة الأخيرة، وقبلها ضبطت باخرة تحمل متفجرات وأسلحة ذاهبة إلى ليبيا، وكل قادة هذه المجموعات موطنهم تركيا، حتى علاج الجرحى منهم فى تركيا، وقادة المجموعات الإرهابية من الإخوان فى تركيا".

وذكر رئيس مجلس النواب الليبى، أن أموال النفط الليبى فى طرابلس تذهب لدعم الإرهابيين، لافتاً إلى أن قطر تسير على خطى تركيا فى دعم الإرهاب داخل ليبيا.

وشدد "صالح"، على ضرورة العودة للدستور لتفعيل الحل السياسى للأزمة الليبية، مردفاً:" من يريد أن يصل إلى حكم ليبيا عليه الذهاب لصناديق الاقتراع طبقاً للدستور".