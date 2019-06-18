رئيس البرلمان العراقى يستعرض أعمال لجنة تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية

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استعرض رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أعمال اللجنة المركزية لتعويض المتضررين نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وذكر بيان مكتب رئيس مجلس النواب- نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية- أن ذلك جاء خلال زيارة الحلبوسي لمقر الأمانة، حيث اطلع- بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي- على عمل اللجنة، ونسب الإنجاز والمعوقات، والاحتياجات التي من شأنها تسهيل إنجاز معاملات المتضررين، مشددا على أهمية حسم هذا الملف.

وأكد الحلبوسي ضرورة الإسراع في إنجاز معاملات المتضررين في المحافظات المحررة، مشيرا إلى أن التأخير بصرف مستحقاتهم يعد عائقا أمام عودتهم إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار.