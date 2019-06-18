دلع جسمك بشوربة الجزر.. هتخسسك وتقوى مناعتك

كتبت فاطمة ياسر

"شوربة الجزر".. تعد من أفضل أنواع الشوربة علي الإطلاق، حيث إنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، فهي قيمة غذائية قيمة لجسم الإنسان، وسهلة التحضير، كما أنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لك ولصحتك ولجسمك.



فوائد شوربة الجزر

فشوربة الجزر يتم وضع الشوفان بها خلال الطهي، لإضافة القيمة الغذائية العالية، ولذا عليك تناولها للحصول علي فوائدها العديدة، وعن فوائد شوربة الجزر، عليك قراءة الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

فوائد شوربة الجزر..



-تحتوي شوربة الجزر علي نسبة عالية من الكالسيوم، هذا الأمر الذي يجعلها من الأطعمة الجيدة للحفاظ على صحة عظام الجسم من التعرض للكسر أو ما شابه ذلك.

-تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القلب، والحد من التعرض أو الإصابة بأي مشاكل به كانسداد في الشرايين أو ضعف في عضلة القلب.

-شوربة الجزر غنية بنسبة عالية من عنصر الحديد هذا الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الحد و الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، فهي من الأطعمة التي تعمل علي زيادة نسبة تدفق الدم بالجسم، ولذا تناولها يعد هاما جدا لصحتك.



تعرف علي فوائد شوربة الجزر

-من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط وتجديد خلايا الجسم.

-نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية من فيتامين "سي"، فهذا الأمر يجعلها من الأطعمة التي تحافظ علي صحة البشرة، والتي تساهم بشكل كبير في تجديد خلاياها، وتساهم بشكل كبير في الحد من ظهور التجاعيد.

-تساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، ولذا علي الراغبين في التخلص من السمنة تناولها.