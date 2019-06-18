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دقائق فى قلب سيناء فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" .. قريبا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:59 ص
دقائق فى قلب سيناء فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" .. قريبا دقائق فى قلب سيناء
كتب - على حسان

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تحت عنوان "دقائق فى قلب سيناء" تنشر "اليوم السابع" قريبا، عبر موقعها الإلكترونى فيلما وثائقيا جديدا يوثق مراحل تنفيذ مشروع أنفاق قناة السويس، التى تعد من أهم المشروعات القومية فى تاريخ مصر الحديث. 
 
 
ويوضح الفيلم الوثائقى كم المعاناة الكبيرة التى كان يعانيها أهالى شمال سيناء أو المترددين على المحافظة من الانتقال قبل تنفيذ الأنفاق من وإلى أرض الفيروز وكيف كانت الرحلة تصل إلى 5 أيام سفر؟ وكيف ساهمت الأنفاق فى اختصار الرحلة إلى 20 دقيقة؟. 
 
ويكشف الفيلم المجهود العظيم فى حفر الأنفاق وكيف تحدى القائمون على المشروع 3000 عامل وفنى ومهندس الزمن واختصروا عمل 20 عاما فى 3 أعوام ونصف.

دقائق فى قلب سيناء

تنمية سيناء

تعمير سيناء

أفلام اليوم السابع الوثائقة

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