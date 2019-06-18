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الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:54 ص
خالد صلاح

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دراسة: تناول أدوية الصرع أثناء الحمل قد تتسبب فى إصابة الطفل بعيوب خلقية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:00 ص
دراسة: تناول أدوية الصرع أثناء الحمل قد تتسبب فى إصابة الطفل بعيوب خلقية ادوية الصرع خلال الحمل
أ ش أ

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أظهرت دراسة جديدة أن العقاقيرالموصوفة للسيطرة على الصرع لدى النساء الحوامل المصابات بالصداع النصفى والألم واضطراب ثنائى القطب من المرجح أن تؤدي إلى إنجاب أطفال مصابين بعيوب خلقية.

وركزت الدراسة، التى أجريت فى كلية الطب جامعة "واشنطن"، على أدوية علاج الصرع، واستخدم الباحثون البيانات لتحديد حالات الحمل التى أدت إلى ولادة حية بين يناير 2011 ومارس 2015.. ومن بين 1،886،825 حالة حمل تم الإبلاغ عنها خلال تلك السنوات، بحث الباحثون عن استخدام الأمهات لعشرة أدوية لعلاج نوبات الصرع قبل الحمل وبعده.

ادوية الصرع خلال الحمل
ادوية الصرع خلال الحمل

 

كما بحث الدارسون عن 23 عيبا خلقيا لدى الأطفال الذين أنجبتهن هؤلاء النسوة،  وأشارت النتائج إلى أنه تم وصف 8،794 امرأة لدواء واحد مضاد للصرع.

وقال الدكتور ديفيد فيكر رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى المهنى لمؤسسة الصرع "تؤكد الدراسة الجديدة دراسات أخرى واسعة النطاق تم فيها العثور على نتائج مماثلة، إنها تعزز المخاطر المرتبطة بأدوية الصرع".

 


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