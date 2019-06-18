سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة: الاستماع إلى الموسيقى يخفف من آلام مرضى السرطان

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:00 م
دراسة: الاستماع إلى الموسيقى يخفف من آلام مرضى السرطان الاستماع إلى الموسيقى يخفف من آلام السرطان - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من تايوان، أن الاستماع إلى الموسيقى فى المنزل يمكن أن يقلل من آلام مرضى السرطان والأعراض غير المريحة الأخرى مثل التعب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقال الخبراء إن الموسيقى يمكن أن تتسبب فى إطلاق الدماغ لمواد كيميائية جيدة الشعور بما فى ذلك هرمون الإندورفين وهرمونات الدوبامين والسيروتونين.

ووجد الباحثون في دراسة أجريت على مرضى سرطان الثدى أن الموسيقى يمكن أن تكون بمثابة إلهاء لهم، مما يدفع الناس إلى التفكير في أشياء أخرى غير مرضهم.

وقال الخبراء إنه يتم تشخيص حوالى 360 ألف حالة سرطان كل عام في المملكة المتحدة إلى جانب 1.7 مليون حالة في الولايات المتحدة - ويمكن أن تكون الموسيقى شكلاً رخيصًا ويمكن الوصول إليه لتحسين نوعية حياة المصابين بهذا المرض.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بقيادة الدكتور "فينج تشي تشي"، مسئول قسم الأشعة في مستشفى يوان العام، كاوشيونغ ، تايوان بتحليل بيانات 60 مريضا بالسرطان.

واستمع نصفهم إلى الموسيقى في المنزل على مشغل MP3 الذي قدمه فريق الدراسة مع مجموعة مختارة من الموسيقى الكلاسيكية أو التايوانية أو الدينية التقليدية للاختيار من بينها.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين استمعوا للموسيقى كانت حياتهم أفضل وكانوا أقل عرضة للشعور بالألم وأصبحوا أكثر سعادة من غيرهم.


السرطان

الاستماع الى الموسيقى

علاج السرطان

الموسيقى والسرطان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة