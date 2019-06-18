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حتى الأطفال يمكن أن يصابوا بالتهاب فى المفاصل.. اعرف إزاى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:30 م
حتى الأطفال يمكن أن يصابوا بالتهاب فى المفاصل.. اعرف إزاى التهاب المفاصل عند الأطفال - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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عندما نربط اسم الأطفال مع التهاب المفاصل يبدو أن الأمر مستحيلا، ولكن ما يثير للدهشة أن التهاب المفاصل للأطفال هو واحد من القضايا الصحية الرئيسية التى يتم تناولها فى جميع أنحاء العالم.

تؤثر الأعراض بشكل كبير على المفاصل والجهاز العضلى الهيكلى للأطفال وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، وقد تكون الأعراض مشابهة لأعراض منتظمة مثل التورم والآلام والاحمرار، ولكن قد يكون لها أيضًا بعض الأعراض المميزة.

إذا لم تتم معالجة التهاب المفاصل للأطفال في الوقت المحدد فقد يتحول هذا إلى شىء خطير ويمكن أن يؤدى إلى مشاكل طبية مدى الحياة.

أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال

- تآكل العظام.

- اختلال المفاصل.

- تشديد العضلات والأنسجة الرخوة.

- نمط نمو غير منتظم للجسم.

التهاب المفاصل فى الااطفال
التهاب المفاصل فى الااطفال

 

أنواع التهاب المفاصل وأعراضه على الأطفال

التهاب الجلد عند الشباب:

يسبب طفحا جلديا على المفاصل والجفون وضعف العضلات، فى المتوسط ​ يكون واحد من بين كل خمسة أطفال عرضة لهذا النوع من التهاب المفاصل.

يؤثر بشكل كبير على الجسم الكلي وحركته، ويستهدف بشكل رئيسى الكتفين والفخذين وضعف فى الجذع، كل هذا يؤدي إلى مشاكل في تسلق السلالم والجري والحركات الحركية الأخرى مثل الجلوس والوقوف.

التهاب المفاصل مجهول السبب للأحداث:

يبدأ هذا النوع من التهاب المفاصل عند الأطفال بشكل عام فى التأثير على الجسم قبل سن 16، مما يؤدى إلى تورم في المفاصل لمدة 6 أسابيع على الأقل.


التهاب المفاصل

تآكل العظام

اختلال المفاصل

ضعف العضلات

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