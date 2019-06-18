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حبس 3 عاطلين لحيازتهم 30 طربة حشيش و7 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:56 م
حبس 3 عاطلين لحيازتهم 30 طربة حشيش و7 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية مخدرات "ارشيفيه"
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إتهامهما بحيازة 30 طربه حشيش، و7500 قرص مخدر، بقصد الاتجار به، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيماوى، للفحص وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وكان اللواء محمد الشريف مديرأمن الإسكندرية، تلقى إخطاراً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، بمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج والإتجار بالمواد المخدرة، على عملائهم بدائرتى قسمى شرطة ثان العامرية وبرج العرب، وسبق إتهام أحدهم فى قضية "مخدرات".
 
وتم عمل كمين لهم وإلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم عثر بحوزتهم على 30 طربة لمخدر الحشيش بوزن 3 كيلو جرام، و 7500 قرص لعقار التامول المخدر، و 3 هواتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهتهم أقروا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار به على عملائهم، وتم تحريرالمحضراللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

امن الاسكندريه

حمله مخدرات

نيابه العامرية

حيازة مخدرات

حشيش

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