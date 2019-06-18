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حبس قهوجى بتهمة سرقة شقة صاحب المقهى فى حلوان

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:03 م
حبس قهوجى بتهمة سرقة شقة صاحب المقهى فى حلوان سرقة خزينة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بحبس قهوجى 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة مالك المقهى التى يعمل بها.

 

اعترف المتهم بسرقة خزينة بداخلها مبلغ مالى 2,446 جنيه، اكسسوارات حريمى وعطور من داخل مسكن صاحب المقهى محل عمله.

 

وأضاف أنه نظرًا لطبيعة عمله طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلته والتسلل للشقة سكنه من الباب الخلفى المجاور للمقهى، وقام بنزع الخزينة الحديدية من الحائط المُثبتة به باستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وبحوزته وسرقة باقى المضبوطات من داخل دولاب غرفة النوم، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وأتهمه بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 


حلوان

نيابة حلوان

قهوجى يسرق خزينة فى حلوان

سرقة صاحب مقهى

جريمة سرقة

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