سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس عاطل شرع فى قتل سائق "توك توك" وسرقته بالبدرشين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:34 م
حبس عاطل شرع فى قتل سائق "توك توك" وسرقته بالبدرشين ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل متهم بالشروع فى قتل سائق "توك توك" لسرقته، بالبدرشين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهم استوقف المجنى عليه وطلب منه توصيله إلى أحد المناطق بـ"توك توك"، وفور وصولهما إلى إحدى المناطق النائية، وهجم على الضحية بسلاح أبيض ودفعه خارج الـ"توك توك"، واستولى عليه وفر هاربًا.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستشفى العام بالبدرشين أفادت فيه وصول شاب يدعى "إسلام.ف" سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعنى بمنطقة الرقبة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له.
 
وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة "أحمد.ر" 25 سنة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل الأكمنة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
 
 

سائق توك توك

الشروع فى قتل

البدرشين

سرقة توك توك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس عاطل تخلص من سائق توكتوك بطعنة بالصدر فى مشاجرة بمنطقة السلام

الأحد، 30 سبتمبر 2018 10:23 ص

النيابة تصرح بدفن جثة سائق توكتوك انتحر عقب قتله زوجته وتسميم أولاده بدمياط

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:21 م

عاطل يعترف بالشروع فى قتل سائق لسرقة توك توك بالبدرشين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:09 م

ننشر تفاصيل التحقيقات بواقعة الشروع فى قتل سائق "توك توك" وسرقته بالبدرشين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:53 م

حبس شقيقين قتلا سائق توك توك لسرقته بالإسكندرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:28 م

شقيقان يذبحان سائقا للاستيلاء على توك توك بالإسكندرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة