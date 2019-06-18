حبس عاطلين لسرقتهما المواطنين تحت تهديد السلاح فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قرر أحمد مبارك، وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس عاطلين وذلك لقيامهما بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط كلا من "أحمد ف" 50 عاما، و"خالد ال" 49 عاما ومقيمان المحلة، وبمواجهتهما أكدا أنهما اعتادا التردد على مدينة شبين الكوم وتحديدا يوم الخميس من كل أسبوع لكونه يوما مزدحما بالأهالى، وذلك لسرقة الخارجين من البنوك ومكاتب البريد، تحت تهديد السلاح، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.