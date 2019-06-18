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حبس سيدة وعاطلين لاتهامهم بسرقة زوج الأولى بسبب خلافات عائلية بدار السلام

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:41 م
حبس سيدة وعاطلين لاتهامهم بسرقة زوج الأولى بسبب خلافات عائلية بدار السلام محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة دار السلام، حبس سيدة واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة زوج الأولى.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة دار السلام،  من ضبط شخصين "28 سنة، 32 سنة" أحدهما مصاب بجروح سطحية باليد اليمنى وبحوزتهما نصل معدنى "كتر"، و20 ألف جنيه "عليهم آثار دماء" أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية مستأجرة.
 
واشارت التحقيقات ، إلى أنه بمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالي والمضبوط بحوزتهما، اعترفا بسرقته من تاجر 78 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الثاني بتحريض من ربة منزل 25 سنة "زوجة المجني عليه" مقيمة بذات العنوان، وآخر سائق 22 سنة.
 
وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما "تاكسي" قيادة الأخير، وبمواجهتهما أقرت الثالثة بأنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينها وزوجها المجني عليه، وعلمها بحيازته مبلغ مالي أثناء عودته من بلدته بمحافظة أسوان، فخططت لسرقته.
 
 

عقوبة السرقه

جرائم سرقة بالإكراه

دار السلام

محكمه جنوب القاهره

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