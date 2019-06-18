حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تستمر درجات الحرارة حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام إلى أقل بقليل.

ويسود طقس صيفيا معتدلا بوجه عام.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة فى المناطق الجبلية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ةتبقى درجات الحرارة تراوح مكانها حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.