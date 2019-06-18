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جهاز البيئة: اهتمام بتوفير وسائل نقل مستدامة لرفع معدلات السيولة المرورية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:08 م
جهاز البيئة: اهتمام بتوفير وسائل نقل مستدامة لرفع معدلات السيولة المرورية الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة
كتبت آية دعبس

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أكد الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن قطاع النقل على مستوى الجمهورية، يشغل حالياً حيزاً هاماً من اهتمام الدولة ودعم القيادة السياسية لدوره الهام فى التنمية الحضرية، ويتمثل ذلك في المشروعات القومية المتعددة للطرق وتطوير وسائل النقل المختلفة بهدف توفير وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة، لرفع معدلات السيولة المرورية داخل المدن الرئيسية لما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعى وبيئي وصحى إيجابى على مجمل المجتمع المصري والاقتصاد الوطني.
 
وأضاف صلاح، أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدفاً شاملاً، لذا ألزمت مصر نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير2014، الذي يتوافق توافقاً كبيراً مع فلسفة ومبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
 
وأشار خلال كلمته بمؤتمر "النقل المستدام فى مصر2019 – لوقود نظيف وخارطة الطريق منخفضة الكبريت لصناعة التكرير فى مصر"، إلى أن المؤتمر يهدف إلى اقتراح خارطة طريق لصناعة التكرير لتحقيق وقود الديزل منخفض الكبريت من أجل الفوائد البيئية والصحية الضمنية، وكذلك المساهمة فى القدرة التنافسية لهذا القطاع وعرض التجارب الدولية وعرض حالة جودة الوقود فى مصر ومناقشة الاستعداد لتقديم معايير محسنة، حيث يعد هذا المؤتمر امتداد لسلسلة التعاون مع سيدارى في مجال النقل المستدام و دراسة خطط وسبل تحسين جودة الهواء فسياسة تحسين جودة الوقود أحد السياسات الفاعله في هذا الشأن.
 

النقل المستدام

جهاز شئون البيئة

وقود الديزل

النقل

التنمية المستدامة

محمد صلاح

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