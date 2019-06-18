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جنايات الزقازيق بالشرقية تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازته مخدرات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:58 م
جنايات الزقازيق بالشرقية تعاقب عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازته مخدرات حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطلًا بالسجن المشدد 6 سنوات، لإتجاره فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 3180 لسنة 2019 جنايات مركز منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد ص ع" عاطل، مقيم بمنيا القمح، بحوزته كمية من مخدر "البانجو" بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته لجنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


الشرقية

محكمة جنايات الزقازيق

المشدد لعاطل

الاتجار فى المخدرات

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