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جمعية رجال الأعمال لوفد مستثمرين سعوديين: فرص استثمارية عديدة بالإسكندرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:14 م
جمعية رجال الأعمال لوفد مستثمرين سعوديين: فرص استثمارية عديدة بالإسكندرية المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى

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ذكر المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عددا من المزايا التنافسية لمحافظة الإسكندرية، أبرزها، أنها العاصمة الثانية لمصر، وتعد ثانى أكبر المحافظات من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وتمتلك ميناء الإسكندرية وهو أكبر ميناء بحرى فى مصر يخدم 80% من حركة التجارة، ومنطقة حرة، والعديد من المناطق الصناعية مثل برج العرب،مرغم، مضيفا أن هناك استثمارات سعودية بالفعل بالمحافظة، ونأمل بعد زيارة وفد من كبار المستثمرين السعوديين لمدينة العلمين ومحافظة الإسكندرية زيادة هذه الاستثمارات بها.
 
وأضاف " نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين"، خلال كلمته بعشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الثلاثاء، لوفد من 40 مستثمر سعودى بمحافظة الإسكندرية، أن الدولة تسير نحو تنفيذ مخطط 2052، لزيادة مساحة المعمور من 6% إلى 12% من خلال إنشاء 14 مدينة ذكية جديدة، كما تم إسناد عددا من الأراضى لمطورين صناعيين، ويعتزم السماح بنظام المطور العام لتطوير مناطق جديدة كاملة، مثل تجربة مصر السابقة فى إسناد للقطاع الخاص إنشاء مصر الجديدة ومدينة نصر، متابعا علينا أن نكلل العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين فى مزيد من العمل والاستثمار المشترك فى الفترة المقبلة.
 
وقال فوزى، إن القطاع العقارى فى مصر واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يمثل 22% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن مصر، واحدة من أهم أسواق الشرق الأوسط فى القطاع العقارى، نظرا للزيادة السنوية البالغة 2.5 مليون نسمة ليتوقع أن تصل إلى 180 مليون نسمة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى ما يقرب من حالة مليون زواج سنويا، تحتاج نحو نصف مليون وحدة سنويا، يتم إنجاز 250 ألف وحدة فقط، متوقعا استمرار نمو القطاع العقارى، خلال الفترة من 2019-2024 بدعم من تراجع التضخم وأسعار الفائدة بما يمكن من جذب الاستثمارات الجديدة.
 
وكشف "فوزى"، أن الدولة دعمت القطاع العقارى فى مصر من خلال إنشاء مدن جديدة تضم فرص استثمارية عديدة، وقانون جديد للاستثمار، وتعديل قانون لمنح الجنسية للأجانب، بما يخلق بيئة مناسبة لجذب استثمارات جديدة، وتوسعات للمشروعات القائمة.
 
وأوضح فتح الله فوزى، أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ 5300 شركة برأس مال مدفوع، فى عدد من القطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات والاستثمار العقارى، مضيفا نتفائل بمزيد من التعاون الاقتصادى  بين البلدين.

جمعية رجال الأعمال

وفد مستثمرين سعوديين

محافظة الاسكندرية

الاستثمار

الاستثمارات السعويدة

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