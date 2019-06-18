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تفاصيل واقعة طعن عامل دليفرى والدته بعد فشل الاعتداء عليها جنسيا بالبساتين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:31 ص
تفاصيل واقعة طعن عامل دليفرى والدته بعد فشل الاعتداء عليها جنسيا بالبساتين قتل
كتب سليم على

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لم يتخيل أن ينتهى به الحال إلى هذا الحد.. يقف "م . أ" طالب، مكبل الأيدي أمام وكيل نيابة البساتين يواجه جريمة الشروع فى قتل والدته التى قدمت له كل ما تملك من مجهود ودعم حتى يتحسن حاله وأن ينعم بحياة هادئة.

لاحظ الجيران بمنطقة صقر قريش تصرفات غريبة من المتهم عامل الدليفرى وأنه دائم المشاجرة مع والدته، حيث تبين أنه مريض نفسى يتلقى العلاج من منذ فترة ثم أوقفه مما دفعه إلى تخيل أشياء غير واقعية.

وقال المتهم أمام نيابة البساتين، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، إنه خريج كلية تجارة، وكان مريضا نفسيا ويتلقى العلاج منذ فترة ثم أوقفه مما دفعه إلى تخيل أشياء غير واقعية، وادعى أنه المهدي المنتظر، وأنه يؤمن بعقيدة لا بد فيها أن يتعدى جنسيًا على والدته، وكان هذا هو السبب الحقيقي وراء محاولة الشروع في قتلها، حيث أن المتهم حاول التعدي على والدته وعندما قاومته تعدى عليها موجها لها 4 طعنات في منطقة الرأس والظهر والصدر بالضرب وحاول قتلها حتى تمكن الجيران من تخليصها من يده، وحالتها غيرة مستقرة.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة الذين أكدوا حسن سير السيدة وسلوكها وأن عائلتها مثالية ولم يتحدث أحد عنها بسوء، وأنها اعتادت ارتداء الملابس الفضفاضة، كما أنها تعمل مدرسة وأخلاقها فوق مستوى الشبهات، وشهدوا جميعًا بأن نجلها وقت ارتكابه الواقعة كان مصاب بحالة هياج.

وحاول المتهم عقب سماع أقواله في النيابة وصدور قرار بحبسه والكشف على سلامة قواه العقلية، الانتحار بخداع أمين شرطة لدخول دورة المياه، ثم قفز من الشباك، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وتلقى قسم شرطه البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوجود سيدة مصابة بعدة طعنات في جسدها، داخل شقة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين أن نجلها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.


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