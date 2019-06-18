تعرف علي أسباب إصابة الساقين بالحكة..إحدى علامات الإصابة بالسكر

كتبت هند عادل

حكة الساقين من المشاكل التى قد تعطى إحساس بعدم الراحة وغالبا ما تنتج عن أسباب بسيطة مثل جفاف الجلد أو علامه وإنذار للإصابة بمرض السكري، حسبما ذكر موقع" healthline".

أسباب الإصابة بحكة الساقين

1. الجلد الجاف



البشرة الجافة على الساقين ليست خطيرة ولكنها تسبب تصدع في الجلد الموجود على الساقين وتقشيره وخشونته وبالتالي الشعور بالحكة.

تشمل أسباب جفاف الجلد الطقس والجفاف أوالإصابة بالأكزيما أوالصدفية.

2. شفرات إزاله الشعر



استخدام شفرات إزاله الشعر تؤدى إلى ظهور بثور تصاحبها حكه.

3. الحساسية



يمكن أن يؤدي التلامس مع مسببات الحساسية إلى تحريك الساقين الحاكتين قد يحدث هذا إذا كنت تعاني من حساسية من العشب وتجلس على العشب.

بعض الناس لديهم حساسية من منتجات النظافة الشخصية المطبقة على أرجلهم مثل بعض أنواع الصابون مما يؤدي إلى حدوث طفح جلدي أحمر وحكة في الساقين.

4. مرض السكري



يمكن أن تكون حكة الساقين علامة تحذير مبكر لمرض السكري والحكة هي علامة على أن مستوى الجلوكوز ليس تحت السيطرة.

لدغ الحشرات



قد تكون الحكة ناتجة عن شيء بسيط مثل لدغة الحشرات مثل البعوض .

في بعض الأحيان لدغات الحشرات تسبب رد فعل شديد تشمل هذه الأعراض:



-صعوبة في التنفس.

-دوخة.

-نبضات سريعة.

-قيء.

6. نمو الشعر



قد تصاب الحكة أثناء نمو الشعر.