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تعرف على دعم وكالة الجايكا اليابانية لمستشفى أبو الريش 5X نقاط

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:00 ص
تعرف على دعم وكالة الجايكا اليابانية لمستشفى أبو الريش 5X نقاط مستشفى أبو الريش- أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تلعب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، دورا مهما فى توفير تمويلات ومنح جديدة لمختلف المشروعات على أرض مصر ، ومؤخرا تم توقيع منحة لدعم مستشفى أبو الريش للأطفال، بقيمة 18 مليون دولار تعرف على تفاصيلها وعلى حجم التعاون بين البلدين.

 

1 -  2.4 مليار دولار حجم محفظة التعاون بين مصر ووكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا ".

2 -  التعاون بين البلدين يتمثل فى عدة مجالات منها الطاقة والاثار والتعليم والصحة والطيران المدنى والرى.

3 - منحة مستشفى أبو الريش البالغة 18 مليون دولار ، تخصص لغرض إنشاء مبنى جديد لمستشفى أبو الريش .

4  - بناء مستشفى جديد سيساهم فى خفض الضغط عن المستشفى وتوفير خدمات افضل .

 5-  سيوفر المستشفى الجديد الخدمات لنحو 90 ألف مريض سنويا .

 

 


اليابان

مصر

الجايكا

مستشفي ابو الريش

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى

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