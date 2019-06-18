تعرف على دعم وكالة الجايكا اليابانية لمستشفى أبو الريش 5X نقاط

كتب عبد الحليم سالم

تلعب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، دورا مهما فى توفير تمويلات ومنح جديدة لمختلف المشروعات على أرض مصر ، ومؤخرا تم توقيع منحة لدعم مستشفى أبو الريش للأطفال، بقيمة 18 مليون دولار تعرف على تفاصيلها وعلى حجم التعاون بين البلدين.

1 - 2.4 مليار دولار حجم محفظة التعاون بين مصر ووكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا ".

2 - التعاون بين البلدين يتمثل فى عدة مجالات منها الطاقة والاثار والتعليم والصحة والطيران المدنى والرى.

3 - منحة مستشفى أبو الريش البالغة 18 مليون دولار ، تخصص لغرض إنشاء مبنى جديد لمستشفى أبو الريش .

4 - بناء مستشفى جديد سيساهم فى خفض الضغط عن المستشفى وتوفير خدمات افضل .

5- سيوفر المستشفى الجديد الخدمات لنحو 90 ألف مريض سنويا .