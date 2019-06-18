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تعرف على خطة تطويرالمتحف المصرى بالتحرير 5X معلومات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:00 ص
تعرف على خطة تطويرالمتحف المصرى بالتحرير 5X معلومات المتحف المصرى ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع سفير الاتحاد الأوروبى، لدى القاهرة، اتفاق تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل المتحف المصرى، بالتحرير تعرف على التفاصيل.

 1-  تبلغ قيمة المنحة  3.1 مليون يورو، ضمن برنامج النمو الاقتصادى الشامل الذى تبلغ قيمته 15 مليون يورو.

2 -  سيتم التنفيذ مع خبراء أوروبيين فى المتاحف للنهوض بالمتحف المصرى، ورفع كفاءته.

 3-  مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات.

 4 -  تهدف المنحة الى إعداد المتحف للتقدم به إلى منظمة اليونسكو لإدراجه على قائمة التراث العالمي.

 5 - تتضمن أعمال المشروع إعادة تنظيم سيناريو العرض المتحفي  لقاعات الطابق الأرضي وهي القاعات أرقام: 43، 48، 47، 46، 51، 49 و 50 ، وتطوير مدخل المتحف، وإعادة عرض المجموعة الأثرية لكنوز مقابر تانيس الملكية.

 

 

 


تطوير المتحف المصرى

المتحف المصرى بالتحرير

وزارة الاستثمار

وزارة الاثار

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