تعرف على خطة تطويرالمتحف المصرى بالتحرير 5X معلومات

كتب عبد الحليم سالم

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع سفير الاتحاد الأوروبى، لدى القاهرة، اتفاق تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل المتحف المصرى، بالتحرير تعرف على التفاصيل.

1- تبلغ قيمة المنحة 3.1 مليون يورو، ضمن برنامج النمو الاقتصادى الشامل الذى تبلغ قيمته 15 مليون يورو.

2 - سيتم التنفيذ مع خبراء أوروبيين فى المتاحف للنهوض بالمتحف المصرى، ورفع كفاءته.

3- مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات.

4 - تهدف المنحة الى إعداد المتحف للتقدم به إلى منظمة اليونسكو لإدراجه على قائمة التراث العالمي.

5 - تتضمن أعمال المشروع إعادة تنظيم سيناريو العرض المتحفي لقاعات الطابق الأرضي وهي القاعات أرقام: 43، 48، 47، 46، 51، 49 و 50 ، وتطوير مدخل المتحف، وإعادة عرض المجموعة الأثرية لكنوز مقابر تانيس الملكية.