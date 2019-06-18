تعرف على تفاصيل احتفال محافظة الدقهلية بتعامد الشمس على كنيسة مارجرجس

عقد الدكتوركمال شاروبيم محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم، لقاءا صحفيا، بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى للملاك ميخائيل بكنيسة مارجرجس بميت غمر، مؤكدا أنه فورعلمه بظاهرة تعامد الشمس على المذبح القبلى للملاك ميخائيل بكنيسة مارجرجس بميت غمر، تم تشكيل لجنة لبحث الظاهرة والتى أكدت على وجود الظاهرة، وأضاف أن وجودها يذكرنا بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل ومدى عبقرية الإنسان المصرى منذ فجر التاريخ .
وأكد شاروبيم على أن المحافظة تعمل على توفير الخدمات السياحية وإقامة عدد من الفنادق، وأشار إلى أن الدقهلية بها مناطق عديدة للسياحة الإسلامية والقبطية والفرعونية لكنها لم تأخذ حظها من الدعاية والتعربف بها .
ومن جانبه قال الانبا صليب إنه تم التأكد من وجود الظاهرة من خلال الواقع المعاش والمرئى من تعامد الشمس كما سيحدث غدا، وقالت الدكتورة نهاد كمال إن هذا اللقاء فرصة كبيرة للتعريف بالظاهرة والسعى لتنشيط القطاع السياحى بالدقهلية، كما وجهت الدكتورة فرحة الشناوى الشكر لمحافظ الدقهلية وطلبت منه إقامة معرض أم كلثوم، وقال عاطف عميرة إن الثقافة ستبذل كل الجهود للترويج لهذا الموضوع وأن الحضارة لا تنفصل حيث تشمل القبطية والإسلامية والفرعونية.
وأضاف أن الدقهلية تمتلك منظومة طبية ومراكز متخصصة على أعلى مستوى وتحتاج إلى تنشيط السياحة العلاجية بها، وأشار إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع جامعة المنصورة بما لديها من إمكانيات لتحديد المناطق السياحية كافة والتعريف بها وعمل خريطة سياحية وتسيير رحلات للطلاب والمواطنين إلى تلك المناطق.
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