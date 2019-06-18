تعرف على تفاصيل احتفال محافظة الدقهلية بتعامد الشمس على كنيسة مارجرجس

وأكد شاروبيم على أن المحافظة تعمل على توفير الخدمات السياحية وإقامة عدد من الفنادق، وأشار إلى أن الدقهلية بها مناطق عديدة للسياحة الإسلامية والقبطية والفرعونية لكنها لم تأخذ حظها من الدعاية والتعربف بها .





ومن جانبه قال الانبا صليب إنه تم التأكد من وجود الظاهرة من خلال الواقع المعاش والمرئى من تعامد الشمس كما سيحدث غدا، وقالت الدكتورة نهاد كمال إن هذا اللقاء فرصة كبيرة للتعريف بالظاهرة والسعى لتنشيط القطاع السياحى بالدقهلية، كما وجهت الدكتورة فرحة الشناوى الشكر لمحافظ الدقهلية وطلبت منه إقامة معرض أم كلثوم، وقال عاطف عميرة إن الثقافة ستبذل كل الجهود للترويج لهذا الموضوع وأن الحضارة لا تنفصل حيث تشمل القبطية والإسلامية والفرعونية.







