تركيا:موقف أمريكا حول مقاتلات إف-35 لا يتفق مع روح الشراكة

رويترز

قالت تركيا اليوم الثلاثاء إن تحذير الولايات المتحدة لأنقرة باستبعادها من برنامج طائرات إف-35 إذا لم تتخل عن اعتزامها شراء أنظمة دفاع صاروخى روسية لا يتماشى مع روح شراكة حلف شمال الأطلسى.

وبعث القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان رسالة إلى نظيره التركى فى وقت سابق من هذا الشهر يحذره فيه من استبعاد تركيا من برنامج طائرات إف-35 وإصرار أنقرة على نشر أنظمة الدفاع الصاروخى إس-400 الروسية. وتسبب ذلك فى توتر العلاقات بين البلدين العضوين فى حلف الأطلسى.

ونددت أنقرة بالرسالة قائلة إنها لن تثنيها عن قرارها بشراء منظومة إس-400 والتى قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يوم السبت إنها ستصل إلى تركيا فى النصف الأول من شهر يوليو.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن وزير الدفاع خلوصى أكار أرسل ردا على رسالة شاناهان اليوم الثلاثاء. وقالت الوزارة فى بيان " الرسالة كررت عدم ارتياح تركيا من اللهجة والنهج اللذين لا يتماشيان مع روح التحالف بين البلدين وأوضحت بالتفصيل رأينا المعروف في تلك المسألة".

كما أكد أكار أهمية استمرار الحوار لإيجاد حلول للمشكلات.