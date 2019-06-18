ترشيح محافظ جنوب سيناء لمنصب سكرتير منظمة "الحكومات المحلية الأفريقية"

أعلنت وزارة التنمية المحلية، ترشيح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمنصب نائب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، الذى تستضيفه مصر حتى يوم 21 يونيو الجارى.

وأكدت الوزارة، أن اختيار فودة جاء لكونه عميد محافظى مصر، حيث إنه أقدم محافظ فى مصر، واستطاع أن يحقق تنمية حقيقية فى محافظة جنوب سيناء كما أن له علاقات توأمة مع المحافظات وحول محافظته للعالمية.

وتنظم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبى وعدد من منظمات التنمية الدولية، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، مؤتمراً تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجارى، بحضور رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الأفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الافريقية.

ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادى، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الأفريقية وتبادل الخبرات بينهم.

ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.