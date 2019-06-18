ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية مع إيران

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة نشرتها مجلة تايم اليوم الثلاثاء إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.

ورغم دعوة بعض الأعضاء الجمهوريين فى الكونجرس الأمريكى لرد عسكرى، قال ترامب للمجلة إن تأثير أحدث هجمات على ناقلتى نفط نرويجية ويابانية فى خليج عمان يبدو "ضعيفا للغاية" حتى الآن.

وردا على سؤال عما إذا كان سيفكر في اتخاذ إجراء عسكرى ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووى أو لضمان حرية تدفق النفط من الخليج، قال ترامب "قطعا سأجرى مراجعة للقوات فيما يتعلق بالأسلحة النووية وسأبقى (الشق) الآخر (من السؤال) علامة استفهام".

وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتى النفط ونشرت سلسلة من الصور التى أظهرت زورقا للحرس الثورى الإيرانى أثناء إزالة لغم لم ينفجر من ناقلة النفط اليابانية التى تعرضت للهجوم فى 13 يونيو الجارى.

وأعلن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمس الاثنين نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط لأغراض وصفها بأنها دفاعية متعللا بمخاوف من تهديد إيراني.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ قرار إدارة ترامب العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب إنه يتفق مع تقديرات المخابرات الأمريكية بأن إيران كانت وراء الهجوم على ناقلتي النفط، لكنه أضاف أن عداء طهران للولايات المتحدة أصبح أقل منذ أن أصبح رئيسا لها.

وقال "إذا نظرت في الخطاب الحالي مقارنة بما كان عليه في الوقت الذي أبرموا فيه الاتفاق (النووي الإيراني في 2015)، حين كان (الخطاب) السائد هو ’الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، سندمر أمريكا، سنقتل أمريكا’، لم أعد أسمع هذا كثيرا الآن". وأضاف "ولا أتوقع أن أسمعه".