تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.71% خاسرا 41.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5779.97 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسراً عدد 49.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6306.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.49% خاسراً عدد 23.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4752.50 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 123 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون دينار كويتى عبر 5720 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.13%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%.

وجاء سهم "أولى تكافل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.42%، تلاه كامكو بنسبة 6.25%، ثم ساحل بنسبة 4.42%، فيما تصدر سهم "تنظيف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.80% ثم كويت بنسبة 9.70%، ثم صلبوخ بنسبة 8.89%.