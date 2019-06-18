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واستحواذ الأجانب على 40%..

تراجع مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات محلية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:05 م
تراجع مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات محلية البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.034 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 80 مليون ورقة مالية بقيمة 569.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.2 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.23%، والعرب على 3.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.16%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع 739 ألف جنيه، 163.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 927 ألف جنيه، 3.9 مليون جنيه، 136.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14202 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17429 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 90 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.


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