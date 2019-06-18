تراجع بورصة قطربمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والخدمات المالية

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% خاسرة عدد 18.56 نقطة، لتصل إلى مستوى 10371.52 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 12.5 مليون سهم بقيمة 104 مليون ريال قطرى عبر 2714 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 24 سهما، واستقرت 3، أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.75%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.31%.