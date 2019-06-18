سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:57 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات بورصة دبى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا عدد 0.68 نقطة ليصل إلى مستوى 2613.63 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 26.4 مليون سهم محققة ما قيمته 36.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 718 صفقة ل28 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.

 

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.69%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى انترتمينتس بنسبة 1.09%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.99%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.55%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.67%.


اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع طفيف لبورصة دبى بختام التعاملات مدفوع بأسهم التأمين والاتصالات

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:12 م

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:32 ص

أسهم إعمار تهبط ببورصة دبى بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 16 يونيو 2019 01:18 م

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها التأمين

الأحد، 16 يونيو 2019 09:59 ص

تراجع بورصة دبى بنسبة 1.15% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للأسهم

الخميس، 13 يونيو 2019 01:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة