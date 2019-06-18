تداول 30 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء، 30 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول 6 سفن حاويات، وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن، و متواجد على الارصفة سفينتين حاويات، وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.