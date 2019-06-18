تداول 21 سفينة و297 شاحنة بضائع و193 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر،إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 21 سفينة، وتم تداول 297 شاحنة بضائع و193 سيارة حيث شملت حركة الواردات 147 شاحنة و168 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 150 شاحنة بضائع و25 سيارة.

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينتين "أمانة والنوى أكسبريس"، بينما استقبل الميناء بالأمس 4 سفن، وهى القاهرة،الحرية1،الحرية2،Valeria"، وغادرت 4 سفن، وهى "أمانة، النوى أكسبريس، وادى العرب، Moseldijk".

كما يشهد ميناء نويبع، وصول وسفر السفينة "سينا"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "سينا وايلة".