تخصيص 205 موقعا لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية على تخصيص 205 موقعا، لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيه الحالى إلى 19 يوليو المقبل، ليتمكن مواطنى الدقهلية من مشاهدة المباريات عبر شاشات عملاقة، ستقام في عدد من المواقع تضم نوادى ومراكز شباب .

وأكد شاروبيم، أهمية أن تنقل جماهير الدقهلية صورة حضارية مشرفة، خلال فترة متابعة مباريات البطولة، ليكون مشهد التفاف الجماهير حول شاشات العرض صورة داعمة لمنتخبنا الوطني ومحفزا لهم.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى إتاحة 20 موقعا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ودعمها بشاشات عرض عملاقة لمشاهدة مباريات البطولة ، وذلك بمراكز شباب: قسم أول (نادى العمال بشارع عبد السلام عارف، نادى الشعب بشارع بورسعيد،النادى الاجتماعى باستاد المنصورة)، مركز المنصورة (بمركز شباب بدواى، طناح،البرامون)، مركز نبروه (نادى نبروه) .

وتضمنت المراكز أجا (حديقة الطفل بشارع الجلاء ببندر أجا ،مركز ميت غمر بمركزي شباب (كوم النور ،صهرجت الكبرى) ، قسم ميت غمر (حديقة رئاسة مركز ومدينة ميت غمر) ،مركز شربين (استاد شربين الرياضي) ، مركز بلقاس (نادي بلقاس الرياضي) ،مركز دكرنس (استاد دكرنس الرياضي) ،مركز منية النصر (نادي شباب بندر منية النصر) ،مركز بني عبيد (نادي بني عبيد الرياضي) ، مركز ميت سلسيل (مركز شباب ميت سلسيل ،مركز الجمالية (مركز شباب الجمالية) ،مركز المنزلة (نادي اتحاد المنزلة الرياضي) ،مركز المطرية (نادي المطرية الرياضي.

ونرفق للمواطنين كشفا بأسماء وعناوين مراكز الشباب والاندية الرياضية، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى سيتم عرض المباريات بها عبر الشاشات.















