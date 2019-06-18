تحرير قضايا غش تجارى وإنتاج خبز ناقص الوزن فى حملة تموينية بالجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط المخالفين من أصحاب المخابز والمحلات التجارية.

وأسفرت حملة أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 82 قضية تموينية متنوعة، بين غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضايا، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.