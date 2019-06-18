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تجديد حبس توربينى شبرا الخيمة بتهمة اغتصاب 3 أطفال 15 يوما

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:04 م
تجديد حبس توربينى شبرا الخيمة بتهمة اغتصاب 3 أطفال 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس عاطل وفتاة 15 يوما، بتهمة هتك عرض 3 أطفال وإجبارهم على التسول.
 
كانت نيابة أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، التحقيق أمرت بحبس عاطل وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق كونوا تشكيلًا عصابيًا لاستقطاب أطفال الشوارع والاعتداء عليهم جنسيًا، كما أمرت النيابة بعرض الأطفال المجنى عليهم على الطب الشرعى وإيداعهم دور رعاية.
 
البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، معلومات تفيد اتخاذ "أميرة وشهرتها "حماصة" و"هيثم" عاطل، أرض المؤسسة بمحيط محطة مترو شبرا الخيمة وكرا لاستقطاب أطفال الشوارع، وإجبارهم على التسول فى محطات المترو صباحًا، وإقامة حفلات جنسية لهم ليلا وتصويرهم لابتزازهم وتهديدهم فى حالة الإبلاغ عنهم.
 
وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، من ضبط المتهمين و3 من المجنى عليهما.
 
 

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