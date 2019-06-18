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تأجيل محاكمة 24 متهما بـ"التخابر مع حماس" لـ 29 يونيو.. والمحكمة تطلب شهادة رسمية بوفاة "مرسى"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:21 م
تأجيل محاكمة 24 متهما بـ"التخابر مع حماس" لـ 29 يونيو.. والمحكمة تطلب شهادة رسمية بوفاة "مرسى" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى تأجيل إعادة 24 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، لجلسة 29 يونيو لتعذر حضور المتهمين، لتقديم النيابة العامة شهادة رسمية بوفاة محمد مرسي، مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة بعضوية  المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى ، وفى بداية الجلسة أكد ممثل النيابة تعذر حضور المتهمين، وأن محمد مرسي العياط توفى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.


التخابر مع حماس

جنايات القاهرة

المستشار محمد شرين

محمد مرسى

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