تأجيل محاكمة المتهمين بتصنيع وترويج المخدرات فى الزاوية الحمراء لـ16 سبتمبر

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بتصنيع الحشيش بشبرا لـ 16 سبتمبر للمرافعة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية، قيام المتهمين وهم "و. ع" و"م. ع" بتصنيع مخدر الحشيش، وحيازة أسلحة نارية "فرد خرطوش" وطلقات.

كما عثر على مكبس حديدى لتصنيع الحشيش، و3 قطع حديدية مستطيلة الشكل داخل أحدهما قطعة لمخدر الحشيش، وميزان حساس، و5 آلاف جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته المتهمين أعترف المتهمين بحيازة المكبس الحديدى ومخدر الحشيش، واشتراكهم مع المتهم الأول فى تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار.