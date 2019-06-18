بيطرى الفيوم يستعد للحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الفيوم – رباب الجالى

صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بأنه بدأت إدارة الطب الوقائى بمديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بالاستعداد والتحضير للحملة القومية الثانية لمرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع .

ولفت محافظ الفيوم إلى أن المديرية شنت حملات خلال الأيام الماضية بمختلف إدارات الطب البيطرى بشتى أنحاء المحافظة حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بضبط 138 كجم لحم بقرى و10 كجم كبدة و10 كجم فشة و208 كجم كارع غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات بالإضافه إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التى بلغت 570 رأس ومذبوحات الدواجن 6950 طائرا .

وقامت إدارة التلقيح الصناعى بإجراء عمليات التلقيح الصناعى لعدد 225 حيوانا وإجراء الكشف على 113 حيوانا، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لعدد 332 حيوان، واختبارات الدرن لعدد 240 حيوانا من خلال إدارة الأمراض المشتركة، كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضاله بإعدام 180 كلباً ضالاً، بجانب عمل إدارة الخدمات التى قامت بعمل إجراءات التأمين لعدد 29 حيوانا وترقيم 48 حيوانا واستخراج 517 بطاقة وتم التفتيش على 6 عيادات ومراكز بيطرية .

وقامت إدارة الدواجن بعلاج 570 طائرا وعمل 2 معاينة واستخراج 27 تصريح بيع، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بالكشف على 4825 حيوانا وعلاج 39 حيوانات منزلية وإجراء 12 عملية جراحية.

وقامت إدارة الإرشاد بعمل 11 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية الإستجابة للتحصين والترقيم والتسجيل للحيوان استعداداً للحملة القومية وكذلك توعية المربين بالإستجابة للجان الرش، وتقوم الإدارة بمصاحبة لجان الرش بجميع المراكز بدائرة المحافظة .