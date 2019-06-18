بلاش سهر واتغذى صح.. نصائح لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات

كتبت فاطمة ياسر

نجد أن الكثير من الطلاب الثانوية العامة لا يحلو لهم المذاكرة إلا في ساعات الليل، وهذا يتسبب في تعرضهم للسهر لساعات طويلة من الليل، دون أن ترتاح أجسامهم، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية لهم أبرزها حدوث اضطرابات في النوم، وأيضا ظهور العلامات السوداء تحت العين.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يتعرض له الطلاب الثانوية العامة، نتيجة للسهر، وذلك وفقا لموقع " webmed".

فالطلاب الذين يعتادون علي السهر يعانون من قلة التركيز والتحصيل، وأيضا يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الشديد، والتوتر والقلق، الصداع المستمر واحمرار واصفرار في الوجه، حدوث اضطرابات في ضغط الدم.

وأوضح التقرير، أن عدم النوم في ساعات الليل يتسبب في حدوث مشاكل بالنواقل العصبية في المخ، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الطالب للعصبية والقلق والتوتر، ولذا عليه النوم لمدة من 7 إلى 8 ساعات، لتجنب التعرض لهذه الأمور غير الجيدة.

وقدم التقرير بعض النصائح الهامة للطلاب خلال فترة الامتحانات، ومنها:

- تجنب النوم متأخر أي السهر، لأنه يؤثر سلبا علي صحتك في المدي البعيد.

- تناول الطعام الصحي، والابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والغنية بالدسم.

- تناول الفواكه والخضراوات يعد من الحيل الجيدة، التي عليك القيام باتباعها خلال فترة الامتحانات، لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية الهامة، والتي تساهم في زيادة التركيز.

-للمكسرات دور كبي في الحفاظ علي صحة الطالب، حيث إنها غنية بالأوميجا3، والعناصر الهامة التي تساهم في زيادة قدراتك العقلية.