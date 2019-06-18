سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

بعد إيداع الحيثيات.. 9 محطات بمحاكمة حسن مالك بـ"الإضرار بالاقتصاد القومى"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:53 م
بعد إيداع الحيثيات.. 9 محطات بمحاكمة حسن مالك بـ"الإضرار بالاقتصاد القومى" حسن مالك ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد تسطير محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية فى محاكمة رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و23 آخرين فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى، أودعت المحكمة حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لحسن مالك و6 آخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، وبراءة 14 متهما.

 

المحطة الأولى.. تحديد الجلسة

بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات مع المتهمين، حددت محكمة الاستئناف جلسة 12 فبراير لنظر محاكمة حسن مالك و23 آخرين بالدعوى.

 

المحطة الـ2.. نظر أولى الجلسات

فى 12 فبراير 2018 ومع نظر أولى الجلسات تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم.

 

المحطة الـ3.. الأحراز

فى الجلسة التى عقدتها المحكمة بتاريخ 1 أبريل 2018، فضت المحكمة أحراز الدعوى، وتنوعت الأحراز ما بين مخططات لأعضاء التنظيم لضرب الاقتصاد، ومن أبرز الأحراز التى تم فضها، أوراق تحريضية وخريطة لخطوط الغاز المصرى، وأوراق بها مخططات حول تنفيذ آليات ضرب السياحة فى مصر، والعمل على خلق معارضة للنظام الحاكم، من خلال مظاهرات بالأماكن السياحية وإغلاق الطرق السياحية، مخططات لتنفيذ آليات ضرب المناخ الاستثمارى فى مصر، أوراق تظهر تنظيم تظاهرات بصفة مستمرة.

 

المحطة الـ4.. أقوال الشهود

استمعت المحكمة لشهود الإثبات من ضباط التحريات والقائمين بالضبط، وكيفية ضبط الأحراز والقبض على المتهم حسن مالك وباقى المتهمين المحبوسين فى الدعوى.

 

المحطة الـ5.. مرافعة النيابة

فى 27 نوفمبر 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها "قيادات جماعة الإخوان المتناثرين فى غيابات البلدان قاموا بوضع مخطط الشيطان قوامه الإضرار باقتصاد مصر للنيل من استقرار صمام الأمان باستغلال بعض مؤسساتها المالية لجمع وتهريب النقد الى الخارج وتوفير الدعم المادى لعناصرها باللجان وغيرهم من الجماعات الإرهابية لاستهداف شرطة مصر وجيشها المصان ومنشأتها العامة".

 

المحطة الـ6.. مرافعة الدفاع

على مدار أكثر من 6 جلسات استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع والذى التمس براءة المتهمين من التهم المسندة إليهم ودفع ببطلان القبض والتفتيش.

 

المحطة الـ7.. حجز الدعوى

بعد نظر 25 جلسة فى الدعوى قررت المحكمة فى 12 مارس 2019 حجز الدعوى لجلسة 30 أبريل 2019 للنطق .

 

المحطة الـ8.. النطق بالحكم

فى 30 أبريل 2019، حكمت المحكمة بمعاقبة كل من: حسن عز الدين يوسف هلال مالك، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، وأحمد أبو زيد أحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن محمد، وناجى فرج عبد الصمد، وأشرف محمد محمد عبد الناصر، وحمزة حسن عز الدين مالك، بالسجن المؤبد.

 

ومعاقبة كل من: كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وفارس سيد محمد عبد الجواد، وفاتن أحمد إسماعيل على بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

 

المحطة الـ9.. حيثيات الحكم

خلال المدة القانونية أودعت المحكمة حيثيات حكمها ومن أبرز ما جاء فيها : المتهمين الأول والثاني باعتبارهما من المتولين قيادة بالجماعة بالإشراف على تنفيذ خطة تعتمد علي قيام المنتمين من أعضاء الجماعة بأفعال غير مشروعة، كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، وكذا نشر الشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين.


حسن مالك

الاضرار بالاقتصاد القومى

نشر الشائعات

ضرب الاقتصاد

المستشار محمد شيرين فهمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أحكام للتاريخ.. الحكم بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى.. أول إدانة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك.. المحكمة تدرج المحكوم عليهم بقوائم الإرهاب.. وتؤكد: بعد عزل مرسى حثوا أنصارهم على التجمهر وكشفوا وجههم كدعاة عنف

الثلاثاء، 14 مايو 2019 08:16 م

صور.. إدراج حسن مالك و9 آخرين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى على قوائم الإرهاب

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:11 م

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن قضية الإضرار بالاقتصاد قبل الحكم على حسن مالك

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:30 ص

النطق بالحكم على حسن مالك و23 آخرين بـ"الإضرار بالاقتصاد القومى" 30 إبريل

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة