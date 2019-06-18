بعد إيداع الحيثيات.. 9 محطات بمحاكمة حسن مالك بـ"الإضرار بالاقتصاد القومى"

كتب إيهاب المهندس

بعد تسطير محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية فى محاكمة رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و23 آخرين فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى، أودعت المحكمة حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لحسن مالك و6 آخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، وبراءة 14 متهما.

المحطة الأولى.. تحديد الجلسة

بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات مع المتهمين، حددت محكمة الاستئناف جلسة 12 فبراير لنظر محاكمة حسن مالك و23 آخرين بالدعوى.

المحطة الـ2.. نظر أولى الجلسات

فى 12 فبراير 2018 ومع نظر أولى الجلسات تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم.

المحطة الـ3.. الأحراز

فى الجلسة التى عقدتها المحكمة بتاريخ 1 أبريل 2018، فضت المحكمة أحراز الدعوى، وتنوعت الأحراز ما بين مخططات لأعضاء التنظيم لضرب الاقتصاد، ومن أبرز الأحراز التى تم فضها، أوراق تحريضية وخريطة لخطوط الغاز المصرى، وأوراق بها مخططات حول تنفيذ آليات ضرب السياحة فى مصر، والعمل على خلق معارضة للنظام الحاكم، من خلال مظاهرات بالأماكن السياحية وإغلاق الطرق السياحية، مخططات لتنفيذ آليات ضرب المناخ الاستثمارى فى مصر، أوراق تظهر تنظيم تظاهرات بصفة مستمرة.

المحطة الـ4.. أقوال الشهود

استمعت المحكمة لشهود الإثبات من ضباط التحريات والقائمين بالضبط، وكيفية ضبط الأحراز والقبض على المتهم حسن مالك وباقى المتهمين المحبوسين فى الدعوى.

المحطة الـ5.. مرافعة النيابة

فى 27 نوفمبر 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها "قيادات جماعة الإخوان المتناثرين فى غيابات البلدان قاموا بوضع مخطط الشيطان قوامه الإضرار باقتصاد مصر للنيل من استقرار صمام الأمان باستغلال بعض مؤسساتها المالية لجمع وتهريب النقد الى الخارج وتوفير الدعم المادى لعناصرها باللجان وغيرهم من الجماعات الإرهابية لاستهداف شرطة مصر وجيشها المصان ومنشأتها العامة".

المحطة الـ6.. مرافعة الدفاع

على مدار أكثر من 6 جلسات استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع والذى التمس براءة المتهمين من التهم المسندة إليهم ودفع ببطلان القبض والتفتيش.

المحطة الـ7.. حجز الدعوى

بعد نظر 25 جلسة فى الدعوى قررت المحكمة فى 12 مارس 2019 حجز الدعوى لجلسة 30 أبريل 2019 للنطق .

المحطة الـ8.. النطق بالحكم

فى 30 أبريل 2019، حكمت المحكمة بمعاقبة كل من: حسن عز الدين يوسف هلال مالك، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، وأحمد أبو زيد أحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن محمد، وناجى فرج عبد الصمد، وأشرف محمد محمد عبد الناصر، وحمزة حسن عز الدين مالك، بالسجن المؤبد.

ومعاقبة كل من: كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وفارس سيد محمد عبد الجواد، وفاتن أحمد إسماعيل على بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

المحطة الـ9.. حيثيات الحكم

خلال المدة القانونية أودعت المحكمة حيثيات حكمها ومن أبرز ما جاء فيها : المتهمين الأول والثاني باعتبارهما من المتولين قيادة بالجماعة بالإشراف على تنفيذ خطة تعتمد علي قيام المنتمين من أعضاء الجماعة بأفعال غير مشروعة، كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، وكذا نشر الشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين.