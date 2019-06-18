بعد إقالته لمدير مستشفى أبو حماد.. محافظ الشرقية يجازى 199 طبيبا وممرضا بخصم 3 أيام

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجازاة 199 طبيبا وفنيا وممرضا بمستشفى أبو حماد المركزى بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى وعدم التزامهم بالحضور لمقر عملهم طبقاً لمواعيد العمل المحددة، الأمر الذى ترتب عليه عدم تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل.

كان محافظ الشرقية قد قام بزيارة مفاجئة لمستشفى أبو حماد المركزى للوقوف على الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى تلاحظ له عدم التزام الأطباء وطاقم التمريض والفنيين بالحضور لمقر عملهم طبقاً للمواعيد الرسمية، ليوجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، ومراجعة سجلات المتغيبين من الأطباء وطاقم التمريض والصيادلة وأطباء الأسنان والإداريين، وفى حالة تكرار نفس المخالفة يتم مضاعفة الجزاء.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإدارى بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط فى العمل .