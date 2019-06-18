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بدء فعاليات مؤتمر المركز القومى للبحوث الاجتماعية لمناقشة الزيادة السكانية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:48 ص
بدء فعاليات مؤتمر المركز القومى للبحوث الاجتماعية لمناقشة الزيادة السكانية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب مدحت وهبة

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بدأت منذ قليل فاعليات المؤتمر السنوى العشرون للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" وسيستمر على مدار يومى 18 و19 يونيو الجارى لمناقشة معدلات الزيادة السكانية، وأثرها على التنمية.

شهد افتتاح المؤتمر وزارة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، والدكتور شوقى علام  مفتى الديار المصرية واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف، رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والعديد من الخبراء والمختصين.

 


القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

مفتى الجمهورية

الزيادة السكانية

التنمية المستدامة

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