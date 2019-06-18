بدء فعاليات البعثة التجارية للمجلس المصرى للتعاون الدولى بأستونيا

كتب عبد الحليم سالم

وصلت البعثة التجارية السابعة التى ينظمها المجلس المصرى للتعاون الدولى، إلى دولة استونيا بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف الترويج لفرص الاستثمار وبحث مجالات الاستثمار المشترك فى عدد من القطاعات، ومناقشة سبل دفع حركة التجارة البينية

وقال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى، والمصرى للتعاون الدولى، لـ" اليوم السابع" من أستونيا، أن البعثة وصلت أستونيا ستليها زيارة إلى دولة لاتفيا،وهى تأتى ضمن استراتيجية المجلس التى تركز على استكشاف فرص الاستثمار فى الأسواق غير التقليدية، والعمل على تعزيز علاقات مصر التجارية والاقتصادية،موضحا أن البعثة ستلتقى عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

قال معتز رسلان، إن اختيار أستونيا، جاء بسبب وجود الكثير من فرص التعاون بين البلدين فى الكثير من المجالات، مثل تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، حيث تعد استونيا من الدول المتطورة فى هذا المجال، اضافة لأهميتها للسياحة المصرية، كما ستركز البعثة على الترويج للعديد من فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.