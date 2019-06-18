بحضور مسئولين و2000 مدعو.. سفارة السويد تحتفل بالعيد الوطنى

كتبت: إنجى مجدى

احتفلت سفارة السويد لدى القاهرة بالعيد الوطنى، مساء أمس ، وذلك بمشاركة أكثر من 20 شركة سويدية لديها استثمارات وعلاقات تجارية مع القطاعين العام والخاص داخل مصر، بخلاف حضور عدد من المسئولين وقرابة 2000 مدعو.



وشارك فى الاحتفال نيكلاس يوهانسون، وزير الدولة السويدي للتجارة الخارجية، كضيف شرف للحفل الذى كان شعاره "السويد ملتزمة عالميا، ملتزمة تجاه مصر"، حيث أكد خلال مشاركته التزام بلاده بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزامه بتحقيق تلك الأهداف عالمياً وفى مصر بشكل خاص.

جانب من الحفل

ويقوم يوهانسون بزيارة لمصر لعقد اجتماعات ثنائية بين البلدين والمشاركة فى منتدى الاتحاد من أجل المتوسط للأعمال، وتركز زيارته على تعميق العلاقات التجارية بين مصر والسويد.

وتحدث يان تيسليف، سفير دولة السويد بمصر، عن أهمية التعاون وتبادل خبرات العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على توافر فرص كثيرة للتعاون والتي يمكن أن تتيحها العلاقات الطويلة والتاريخية بين مصر والسويد.

وقال "يعد اليوم بمثابة الاحتفال بالعلاقات السويدية-المصرية القوية، فضلاً عن التطلع إلى المستقبل".

وتابع:"يتمتع المصريون والسويديون على حد سواء بالمهارة، الابتكار والمعرفة، ومن خلال التعلم من بعضهم البعض، يمكننا المضي قدماً نحو عالم يتسم بالاستدامة، العدل والشمول".