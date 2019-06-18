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بحث خطة افتتاح كليات جديدة بجامعة الوادى الجديد بحضور المحافظ..اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:19 م
بحث خطة افتتاح كليات جديدة بجامعة الوادى الجديد بحضور المحافظ..اعرف التفاصيل محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لقاءً مع الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، وذلك لبحث أهم الملفات المتعلقة بخطة التوسع والتطوير بالجامعة لفتح كليات جديدة تخدم العملية التعليمية، وتقلل من نسب اغتراب الطلاب من أبناء المحافظة.

وأوضح الزملوط ، أنه تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مبني ديوان المحافظة القديم، لاستغلاله كمقر لكليتي الطب البشرى والتمريض، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على فتح الكليتين مع بداية العام الدراسى القادم. مشيراَ إلى أن هذه الخطوة الهامة تمثل حلاََ لمشكلة نقص الكوادر الطبية والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.


الوادى الجديد

جامعة الوادى الجديد

وزير التعليم العالي

كليات جديدة بجامعة الوادى الجديد

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