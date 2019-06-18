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انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالقليوبية22 يونيو

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:59 ص
انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالقليوبية22 يونيو تحصين ماشية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت الدكتورة أمل العسيلي مدير الطب البيطري بالقليوبية، انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمي القلاعية بالمحافظة 22 يونيو الجاري، ولمدة شهر، مشيرة إلى أن المستهدف بالحملة في المحافظة تحصين 176 ألف رأس ماشية ما بين جاموس وأبقار، و100 ألف رأس ماعز وخراف.
 
وأوضحت "العسيلي"، أن الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الحيوانات لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع قرى مراكز المحافظة، مشيرة إلى أن تكلفة التحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع للحيوان الواحد الكبير "أبقار – جاموس" 17.25 جنيهاً، وللحيوان الصغير "أغنام - ماعز)" 11.25 جنيهاً، بشرط أن يكون الحيوان مسجل .
 
وأشارت مديري بيطري القليوبية، أنه في حالة إذا كان الحيوان غير مسجل ومرقم يتم إضافة مبلغ 7 جنيهات إلي ثمن التحصين للأبقار والجاموس، وإضافة مبلغ 5.50 جنيهاً إلي ثمن التحصين للأغنام والماعز، مناشدة المربيين بالتعاون مع اللجان البيطرية وتقديم الحيوانات للتحصين والتسجيل والترقيم مما يساهم فى احتواء الأمراض الوبائية حفاظاً علي الثروة الحيوانية وعلي الصحة العامة للمواطنين .
 
 
 
 

محافظه القليوبيه

بيطري القليوبية

الحمي القلاعية

الطب البيطرى

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